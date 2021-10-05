Москва, 5 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. К концу 2021 года безработица хотя и вырастет, но не превысит 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Уровень безработицы вернулся к докризисным показателям, причем произошло это значительно быстрее, чем прогнозировало большинство экспертов, — сказал Ляшок. — В числе причин такой динамики значительный рост в текущем году числа вакансий как в государственных службах занятости, так и на интернет-порталах. Этот показатель опережает и уровень прошлого года, и показатели, наблюдаемые до пандемии».

При этом он призвал не забывать, что безработица характеризуется небольшими сезонными колебаниями.

«Поскольку в зимние месяцы она всегда несколько выше, то ближе к концу года, скорее всего, можно ожидать небольшого роста уровня безработицы, однако она не превысит 5%», — сказал Ляшок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дальнейшее снижение безработицы в РФ назвали маловероятным.