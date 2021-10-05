Минск, 5 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии по факту гибели в ДТП заместителя председателя правительства Ивановской области России Сергея Коробкина. Об этом говорится в сообщении белорусского следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что следственное управление по Витебской области возбудило дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Белоруссии). Подробности трагического происшествия устанавливаются.

По информации следствия, около 04:30 мск автомобиль Mitsubishi, за рулём которого был Коробкин, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Коробкин от полученных травм скончался в больнице, в машине также находилась женщина, она не пострадала. ДТП произошло на дороге Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии».