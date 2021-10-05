Москва, 5 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Целый ряд влиятельных сил международных СМИ намерены дискредитировать революционный процесс в Венесуэле. Об этом в ходе своего выступления в Москве рассказал брат экс-президента Венесуэлы, посланник действующего главы государства Адан Чавес Фриас.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Дело в том, что влиятельные силы международных средств массовой информации имеют явное намерение дискредитировать революционный процесс, разворачивающийся в Венесуэле. Поэтому многие не узнают правду, а верят небылицам и бессмыслице, которые ежедневно распространяются через социальные сети и онлайн-СМИ. Правда в том, что существует целый ряд принудительных мер и незаконных действий, наложенных на Венесуэлу североамериканским правительством с единственной целью: создать дестабилизирующий климат и избавиться от конституционного правительства президента Николаса Мадуро», — сказал Чавес-Фриас.

Он напомнил, что с 2015 года Госдепартамент США «в союзе с фашистскими секторами венесуэльских правых» усилили систематические атаки на страну: «Мы не должны забывать о жестоких уличных столкновениях, которые известны как гуаримбас [термин, используемый в современной Венесуэле для обозначения организованного протеста в жилых районах, с перекрытием улиц, но без столкновения с силами государственной безопасности — прим. ИА REGNUM] в Венесуэле, и в которых погибли многие соотечественники, о саботаже в нашей системе энергоснабжения и коммуникаций, о террористических атаках, попытках покушения на убийство самого президента Николаса Мадуро и других представителей высшей власти Венесуэлы, о милитаристских вылазках под руководством бывших морских пехотинцев США, о военном захвате, который под прикрытием «гуманитарной помощи» пытались осуществить с территории братской Республики Колумбия, и о недавних попытках спровоцировать новые жестокие столкновения при помощи криминальных банд и колумбийских наёмников. Как и не должны забывать о наложении преступной экономической, финансовой и торговой блокады на страну».