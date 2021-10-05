Вашингтон, 5 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором показан процесс разборки док-станции новой версии консоли Nintendo Switch. Об этом 5 октября сообщает портал Wccftech.

Nintendo Switch

Автор YouTube-канала Nintendo Prime, в частности, отметил, что новая док-станция, продающаяся вместе с OLED-версией Switch, теоретические может выдавать на телевизор «картинку» с разрешением 4К и частотой 60 FPS (кадров в секунду). Он обратил внимание зрителей на тот факт, что устройство получило порт HDMI 2.0.

Издание в свою очередь отметило, что новая консоль также поставляется с кабелем HDMI, который способен передавать видеосигнал с разрешением 4K и 60 FPS. Автор статьи добавил, что это может говорить о том, что Nintendo, возможно, подготовила док-станцию к выпуску следующей модели Switch, которая сможет выдавать изображения с такими характеристиками.

Отметим, в сети уже много месяцев ходят слухи, что Nintendo разрабатывает новую, более производительную версию Switch. Компания не раз их опровергала, но некоторые геймеры опасаются сегодня покупать консоль из-за того, что могут приобрести фактически устаревшую Switch за несколько месяцев до выхода в продажу её новой версии.