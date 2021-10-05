Рига, 5 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Во время пандемии коронавируса в Риге выросло употребление алкоголя, что привело к росту конфликтных ситуаций, случаев насилия и вандализма. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV.

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Отмечается также, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью самих пьющих и подталкивает нечистых на руку торговцев к нарушению закона. Чтобы снизить негативный эффект, Рижская дума призвала общественности предложить возможные решения вопроса. У самоуправления есть право, например, не позволять продавать спиртное на общественных мероприятиях, а также другими способами упорядочивать оборот алкоголя.

«Нам надо реагировать и смотреть, что мы еще можем делать, что мы можем сделать лучше, каковы инструменты, которые даны нам самоуправлением, используем ли мы их», — заявила вице-мэр Риги Линда Озола.

Среди прозвучавших предложений — ограничение или запрет на продажу алкоголя в торговых точках около или внутри многоквартирных домов. Кроме того, предлагается ужесточить контроль за работой общепита, так как после 22.00 (в Латвии алкоголь продается до десяти вечера — ИА REGNUM) некоторые предприниматели, чтобы обойти правила торговли спиртным, указывают, что работают не как магазин, а как кафе.

«Самоуправление могло бы назначить зоны, где принципиально запрещено оборудовать такие места — с учетом специфики», — считает специалист Рижской муниципальной полиции Станислав Шейко.

Конкретные решения, однако, пока не приняты. Их предлагается обсудить на ближайших заседаниях городского парламента.