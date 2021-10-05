Тбилиси, 5 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. «Путина убьют» — статью под таким названием, опубликованную грузинским информагентством Tia. ge, это же агентство запостило на своей странице в соцсети Facebook и подбросило пользователям очередную тему для обсуждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Слова принадлежат грузинской «ясновидящей» Леле Какулии, которая любит делать неожиданные для общества прогнозы. Правда, большинство ее предсказаний обычно не оправдывается и становится предметом зубоскальства насчет ее «пророческих способностей».

Но на этот раз, судя по всему, предсказанию Лелы Какулии «поверили», раз уж ее слова разнесли по пространству соцсетей. Большинство грузинских пользователей это «пророчество» обрадовало.

«Благословляю твой язык. Пусть за ним (Путиным — И.И.) последуют Кобахидзе (председатель правящей партии «Грузинская мечта» — И.И.), Иванишвили (олигарх Бидзина Иванишвили, неформальный правитель Грузии — И.И.), Гарибашвили (премьер-министр Грузии — И.И.) и так далее», — откликнулась на пророчество пользователь Я. Д.

«Путин давно мертв. Двойники управляют Россией», — иронично возразила ей пользователь К. К.

«Вздохнем наконец», — в таком же ироничном тоне продолжила Л. Л.

«Смерть человека радовать не должна, но его смерть меня действительно обрадует», — поддержала беседу пользователь А. Д.

«Впервые захотелось, чтобы она действительно была ясновидящей», — не без иронии в тоне комментария вмешался в беседу пользователь А. Х.

«Заодно пусть скажет, когда», — так же иронично поддержал его пользователь Г. Б.

«И в каком сне ты это увидела?» — поинтересовался пользователь З.П.

Однако «пророчество» грузинской «ясновидящей» убедило и обрадовало далеко не всех.

«Неужели этой сумасшедшей кто-то еще верит?» — попыталась урезонить комментаторов пользователь Ц. Б.

«Ты еще скажи, когда вулкан в Испании погаснет?» — обратился к «ясновидящей» пользователь Н. Р.

«Афера. То одним бредит, то другим», — констатировала пользователь Н. Б.