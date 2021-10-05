Минск, , 15:53 — REGNUM В случае, если в Белоруссии возникнут перебои с поставками сахара в продовольственные магазины, у правительства и ретейлеров республики могут возникнуть проблемы. Об этом 5 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в стране, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что он не будет считать оправданием ссылки на логистические трудности.

«Я понимаю, если какое-то несчастье и чего-то не хватает. Видите ли, «не успели завезти, логистика подвела», — добавил белорусский президент.

Также он провел параллель с ситуацией в Великобритании, в которой в настоящее время наблюдаются перебои с топливом на АЗС.

«Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не (британский премьер-министр Борис) Джонсон я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».