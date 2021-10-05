Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии 5 октября поддержало досрочное лишение депутатских полномочий лидера самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Никанор Мелия European People's Party

Мелия ранее сам подал заявление о сдаче мандата. Он объяснил это тем, что готовится принять участие в выборах. Лидер является кандидатом на пост мэра Тбилиси.

Стоит отметит, что в апреле Мелия заявил о желании сдать мандат из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» вышла из соглашения с оппозицией. В партии отказались от принятого ранее обязательства провести досрочные выборы, если в ходе выборов в органы местного самоуправления «Мечта» наберёт менее 43%.

В ходе первого тура выборов, который прошёл 2 октября. За правящую партию проголосовало 46,69% избирателей. Мелия прошел во второй тур выборов мэра Тбилиси.

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