Москва, 5 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Венесуэльский «левый поворот», который совершила страна с избранием на пост президента страны Уго Чавеса, случился из-за комплекса причин — в том числе и подавления социальных протестов под названием «Крушение Каракаса». Об этом в ходе своего выступления в Москве рассказал брат экс-президента, посланник действующего главы государства Адан Чавес Фриас.

Carlos E. Perez S.L На площади Боливара в Каракасе

«Около сорока лет назад, когда [Уго] Чавес начал продвигать свой политический проект, существовала разорённая, разграбленная страна, погружённая в абсолютную социальную разруху. Двухпартийная система уже изжила себя в нашей стране, и после того, как был принят неолиберальный план действий от Международного валютного фонда, народ поднял беспрецедентный для нашей истории мятеж: El Caracazo («Крушение Каракаса» — прим. ИА REGNUM]. Это был отчаянный ответ на политику существования впроголодь со стороны очередного правительства», — сказал Чавес Фриас.

Он напомнил, что Венесуэла существовала «в жёсткой капиталистической системе в тени нефтяной ренты, что с каждым разом порождало всё большее социальное и экономическое неравенство, усугубляя бедность и отвергнутость большинства»: «Наша родина была под влиянием североамериканского империализма не только с экономической и политической точки зрения. Господство США перешло и в сферу культуры, привело к тому, что у нас отняли и извратили нашу историю, создав культуру американского образа жизни — можно сказать, демократию в голливудском стиле».