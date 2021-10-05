Москва, 5 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Надо понимать, что когда Минфин России говорит о перегреве потребительского рынка и особенно о ценах на продукты питания, он не имеет в виду, что граждане до отвала наедаются деликатесами, из-за чего наблюдается сумасшедший рост цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Uainfo.org Цены на продукты

«Инфляция вызвана множеством факторов, среди которых и рост издержек, и монетарные факторы, и, конечно, влияние потребительской активности. Мы не стали есть больше и лучше. Но продуктовая инфляция в немалой степени вызвана эмиссионным характером фондирования некоторых программ социальной поддержки.

Ведь все мы из курса политэкономии со школьных лет помним, что нормальные темпы инфляции сохраняются только тогда, когда количество произведенных в стране товаров и потребляемых услуг строго соответствует обращающейся денежной массе.

Как только объем денежной массы начинает превышать произведенный продукт и услуги, цены на последние вырастают. Вырастают ровно настолько, насколько оказалось больше денег. Хотя в конечном итоге это выглядит именно как рост потребления в денежном выражении. Именно в денежном, а не в натуральном.

Мы не стали есть в четыре раза больше морковки. Но вот цена на неё выросла до стоимости бананов. И в денежном выражении получается, что потребительский спрос на неё увеличился в несколько раз.

По итогам августа Росстат зафиксировал индекс потребительских цен на отметке в 6,68%. (Наблюдаемая инфляция, то есть фактическая, составила тогда порядка 16,5%). Данные по сентябрю будут опубликованы 6 октября.

Но консенсус-прогноз экспертов показывает, что уровень инфляции в сентябре вырастет уже до значений в 7,1%. И на этом фоне у Банка России не остается иного выхода, как продолжить цикл повышения ключевой ставки.

Практически наверняка на очередном заседании регулятор повысит ставку на 0,25−0,50%. А до конца года, вероятно, еще хотя бы один раз. Что сделает кредиты менее доступными, зато ставки по депозитам в банках вырастут.

Они, кстати, по итогам сентября уже показали существенный подъем — упри соблюдении ряда условий максимальная ставка по рублевым депозитам в некоторых кредитных организациях сейчас может превышать 7%, а средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% по сравнению с 6,15% во II декаде.

В итоге эти действия могут привести к смещению приоритетов российских граждан с потребления на накопление, что в итоге позволит несколько снизить рост цен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на потребительском рынке России наблюдаются признаки перегрева. Наиболее серьезная ситуация складывается с ценами на продукты питания, считает Минфин РФ.

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