Тбилиси, 5 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В 2022 году финансирование из государственного бюджета Общественного вещателя Грузии в очередной раз увеличится, сообщает 5 октября tabula.ge.

Дарья Драй ИА REGNUM Телевизор

Так, бюджетные расходы повысятся ещё на 12 млн. лари и достигнут рекордной суммы в 81,8 млн. лари (около $26 млн.)

В то время, как принадлежащий Общественному вещателю Первый канал грузинского телевидения имеет самый большой бюджет среди всех телекомпаний страны, он занимает лишь шестое место в телевизионном рейтинге и контролирует всего 3,3% рынка телевещания Грузии.

Для сравнения, согласно последнему опросу телезрителей, негосударственные телекомпании «Имеди» и «Мтавари архи» имеют рейтинги 22,9% и 12,4%, что значительно выше результатов Первого канала, финансируемого за счет бюджета, наполняемого налогоплательщиками.

Согласно законодательству Грузии, финансирование общественного вещателя зависит от валового внутреннего продукта страны и не должно быть меньше 0,14% ВВП.

Независимо от того, каких результатов в конце года достигнет Первый канал, и насколько повысится или снизится его рейтинг, финансирование канала твёрдо гарантировано законодательством, что является одной из главных причин его неудач.

Следует отметить, что на новое здание Общественного вещателя, площадь которого превышает 24 000 м2, из государственного бюджета было потрачено до 80 млн. лари.

Напомним, что формально в Грузии отсутствует государственное телевидение и радиовещание, однако Общественный вещатель Грузии, в состав которого входят два телеканала и две радиостанции, финансируется из государственного бюджета и фактически выражает точку зрения грузинских властей.