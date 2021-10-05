Минск, 5 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Очередную порцию ценных указаний по уборке и посеву растений, а также выращиванию скота дал Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 5 октября совещания о ходе сельскохозяйственных работ. При этом руководитель постсоветской республики сравнил себя с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко констатировал выполнение госзаказа по зерновым и напомнил о своём поручении правительству совместно с облисполкомами активизировать работы в агропромышленном комплексе, прежде всего в части ускорения темпов сева озимых. «Это вопрос номер один. Он не терпит отлагательств, потому что озимые поздно сеять нельзя: они просто погибнут. Я просил работать не просто световой день, но там, где это возможно, — ночью», — сообщил он.

«Кроме озимого сева, нужно еще обработать почву и прежде всего вспахать. Это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях», — поведал он. Также Лукашенко сказал о необходимости качественно убрать кукурузу, напомнив, что она необходима для выращивания скота.

«То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога. И я хотел бы сегодня услышать доклады о конкретных результатах проделанной работы», — сообщил бывший председатель совхоза.

Отдельно он остановился на проблеме падежа скота, отметив: «Что беспокоит сегодня (и это важный вопрос, ответ на который я хотел бы услышать): как, чем будем кормить в зимне-стойловый период скотину? Накормим — будет мясо, молоко. Плохо накормим — меньше будет мяса, молока, корова выйдет из зимовки ослабленной. Знаете последствия. Поэтому вопрос номер один: как, где и за счет чего будем кормить скот».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии