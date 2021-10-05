Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поздравил педагогов с Днем учителя и вспомнил разговор со своей классной руководительницей Людмилой Борисовной, которая помогла ему справиться с проблемами в учёбе.

Александр Беглов Vk.com/a_beglov

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«В какой-то момент я начал сбиваться с пути, больше увлекаться спортом и игрой с ребятами, успеваемость стала снижаться. Она пригласила меня к себе и сказала: понимаешь, твои родители каждый день ходят на работу и получают соответствующий результат, ресурсы, чтобы заботиться о тебе и твоих братьях и сестрах. А твоя работа — ходить в школу, трудиться и тоже получать результат, то есть хорошие оценки. Для меня этот разговор был хорошим уроком», — поделился губернатор.

Он поблагодарил учителей за их непростую работу и предложил подписчикам своей страницы «ВКонтакте» делиться рассказами об учителях с хештэгом #самыйважныйурок.

«Самые интересные опубликую на своей странице, а автор одного из рассказов даст залп из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости», — пообещал губернатор.