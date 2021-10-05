Архангельск, 5 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Архангельске двух сотрудников коммерческой фирмы будут судить за покушение на мошенничество и в незаконном сбыте средств индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Gov.cn Производство медицинских масок

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По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемые заключили контракт на поставку медицинских изделий для нужд учреждения здравоохранения на сумму более 550 тысяч рублей без фактического намерения выполнять условия контракта и осуществили поставку медицинских средств индивидуальной защиты, не зарегистрированных уполномоченным органом на территории Российской Федерации, предоставив при этом копии регистрационных удостоверений, не соответствующие поставленному товару.

«Свой умысел, направленный на хищение денежных средств бюджетного учреждения, обвиняемые не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как их противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ», — сообщили в ведомстве.

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали. Дело передано в Октябрьский суд Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Пермского края сообщил о некачественной поставке средств индивидуальной защиты в медучреждения региона в 2020 году.