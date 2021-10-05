Галич, Костромская область, 5 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Костромской области 15-летнего подростка будут судить за кражу огнестрельного оружия. Об этом сообщает Галичская межрайонная прокуратура.

(сс) CWitte Оружие

Инцидент произошёл 11 июля 2021 года. По версии следствия, девятиклассник похитил гладкоствольный травматический пистолет и 14 патронов из дома знакомой женщины. Юноша хотел развлечься, постреляв по бутылкам. Стрелок успел израсходовать три патрона, после чего его задержали.

Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Дело против молодого человека направлено в Галичский районный суд. Подросток состоит на учете в полиции, с ним проводится профилактическая работа.

Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре, женщина, из чьего дома было вынесено оружие, привлечена к административной ответственности. У нее не было документов на пистолет и боеприпасы, опасные предметы содержались вне сейфа. За нарушение правил хранения она заплатила штраф.