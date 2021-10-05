Костромского подростка будут судить за кражу огнестрельного оружия
Галич, Костромская область, 5 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Костромской области 15-летнего подростка будут судить за кражу огнестрельного оружия. Об этом сообщает Галичская межрайонная прокуратура.
Инцидент произошёл 11 июля 2021 года. По версии следствия, девятиклассник похитил гладкоствольный травматический пистолет и 14 патронов из дома знакомой женщины. Юноша хотел развлечься, постреляв по бутылкам. Стрелок успел израсходовать три патрона, после чего его задержали.
Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Дело против молодого человека направлено в Галичский районный суд. Подросток состоит на учете в полиции, с ним проводится профилактическая работа.
Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре, женщина, из чьего дома было вынесено оружие, привлечена к административной ответственности. У нее не было документов на пистолет и боеприпасы, опасные предметы содержались вне сейфа. За нарушение правил хранения она заплатила штраф.