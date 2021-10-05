Самара, 5 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. «Доходный дом», расположенный на улице Венцека, 38 в Самаре, взяли под охрану. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия опубликован 4 октября на сайте правительства Самарской области.

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«Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Венцека, дом 38, согласно приложению к настоящему документу», — говорится в опубликованном документе.

По информации некоторых СМИ, трехэтажное здание было возведено в 1900 году в стиле модерн.