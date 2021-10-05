Челябинск, 26 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили 26 февраля в правоохранительных органах.

URA.RU/TASS Челябинскогий электрометаллургический комбинат (ЧЭМК)

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — приводит ТАСС слова представителя силовых ведомств.

Собеседник агентства не уточнил процессуальный статус Антипова. Он отметил, что расследованием дела занимается МВД, а оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

ЧЭМК — крупнейший в России производитель ферросплавов, основанный в 1929 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Генпрокуратура России обратилась в Арбитражный суд, чтобы вернуть в собственность государства три предприятия промышленной группы ЧЭМК. Как отмечалось в иске, относящиеся к ВПК предприятия были незаконно приватизированы более 30 лет назад, а теперь оказались под контролем резидентов недружественных стран. При этом их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Президент России Владимир Путин 16 февраля на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поручил закрыть вредное производство ЧЭМК, расположенное в центре Челябинска, и вынести его за черту города.