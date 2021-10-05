Брюссель, 5 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Вопрос о газопроводе «Северный поток — 2» может быть поднят в ходе неформального саммита лидеров ЕС, который состоится в Любляне 5 октября. Об этом высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил журналистам в преддверии встречи.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Вопрос «Северного потока — 2» может быть затронут, конечно», — подтвердил представитель ЕС.

Саммит в столице Словении будет проходить два дня, 5 и 6 октября. По словам дипломата, газопровод подробно обсудят участники планового саммита ЕС, который запланирован в Брюсселе 21−22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, 4 октября компания-оператор объявила о начале заполнения первой нитки газом.

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