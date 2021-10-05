Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге количество жителей, полностью привитых от коронавирусной инфекции, почти достигло отметки в 1,7 млн человек. Впрочем, до выполнения планов по вакцинации всё равно пока далеко.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации. Петербург

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

По данным СМИ, план по вакцинации от коронавируса для Петербурга составляет 3,5 млн человек, или 65% от совокупного населения мегаполиса. Исходя из этих цифр, на 5 октября 2021 года план вакцинации выполнен пока на 48%.

За последние сутки в Петербурге закончили цикл вакцинации 1366 человек, сутками ранее таких было значительно больше — 2932 человека.

Общее количество полностью привитых — 1 699 274 человека. Запас вакцины в городе — 895 945 доз.