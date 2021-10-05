Москва, 5 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес имел таланты не только в сфере политики, но и в области литературы. Об этом в ходе своего выступления в Москве рассказал его брат, посланник президента Венесуэлы Адан Чавес Фриас.

Victor Soares/ABr Уго Чавес

«Многие этого не знают, но исторический лидер Боливарианской революции был не только прекрасным спортсменом, но и поэтом, рассказчиком и художником. Он был человеком глубоко чувствующим и испытывающим неудержимую страсть к слову и искусству», — сказал Чавес Фриас.

По его словам, экс-президент Венесуэлы написал рассказ, который назвал «Маурисио»: «Рассказ, который он так никогда и не опубликовал, как и большинство своих записей, и который некоторое время спустя был обнаружен среди его рукописей, забытых в революционной суете. В этом рассказе он говорит о необходимости возвращения Боливара, нашего Отца-освободителя».

Чавес-старший рассказал, что его брату было около двадцати шести лет, когда он написал этот рассказ: «В одном из фрагментов текста говорится следующее: «Маурисио взглянул на огромную фигуру и издал крик, который рассёк пространство и отразился от стен: «Отец, это ты?» Затем он услышал голос, который шёл из самого сердца, и широкая улыбка осветила его уставшее от бессонных ночей лицо. «Да, сын, это я, Симон Боливар, и, воскреснув среди вас, первое, чего я желаю, это счастья моей Родине».

В этом рассказе, отметил Чавес Фриас, очень заметно влияние поэзии Пабло Неруды — «что, несомненно, является подтверждением восхищения, которое с юного возраста испытывал Чавес к фигуре Боливара»: «Именно этому поклонению, этому влиянию обязан команданте своим политическим мышлением, и в большой степени обязаны и мы той свободой, суверенитетом и социальной справедливостью, которые искоренили прежнее доминирование олигархических каст в Венесуэле».