Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Петербургский врач, глава частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах назвал четвертый эпидемиологической подъем COVID-19 более сильным, чем предыдущие. По его словам, заболеваемость и смертность уже превышает средние показатели по «третьей волне». А наполняемость коек в стационарах увеличивается гораздо быстрее, чем было раньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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«Больше становится занятых реанимационных коек и больше тяжёлых пациентов, которые более длительное время находятся в стационаре», — уточнил Авербах.

Специалист отметил, что чаще всего заболевают люди, посещающие общественные места и пользующиеся общественным транспортом. Много заболевших среди офисных работников, находящихся в помещениях с другими людьми в течении всего рабочего дня.

Лев Авербах указал, что пока ничего нового в базовых условиях личной безопасности не придумано. Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо соблюдать дистанцию в 1,5−2 метра, регулярно и постоянно проветривать помещение, защищать органы дыхания в общественных местах.

«Маски снижают вирусную нагрузку только на 50% для мелкодисперсных аэрозолей, которыми является COVID-19, и только при правильном ношении и регулярной замене», — заметил врач.

А также предложил поскорее вакцинироваться.

«Помните, пока нет никаких зарегистрированных лекарственных препаратов для профилактики и лечения коронавируса», — подытожил Лев Авербах.