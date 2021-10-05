Ярославль, 5 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области администрация города проводит все необходимые работы для того, чтобы вернуть тепло в дом, оставшийся без котельной. Вернуть теплоснабжение должны в ближайшее время. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Батарея

Ранее ИА REGNUM сообщало о доме, который отапливался котельной, принадлежащей ООО «Мясопродукт». В 2021 году фирма дважды уведомила администрацию города и главного поставщика тепла в Рыбинске — ООО «Рыбинская генерация» — о том, что предприятие приостанавливает свою деятельность, а значит прекращает работать котельная. Отопительный сезон в Рыбинске стартовал 14 сентября, однако жители этого дома остались без тепла.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил возобновить работу котельной. Обязанность сделать это была возложена в том числе на администрацию города.

«Решением сейчас занимаются. Подключилась служба судебных приставов. Администрация заключает сейчас договор с МУП «Теплоэнерго». Планируется запустить тепло в этот дом 8 октября», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В доме №17 на улице Попова шестнадцать квартир. Две из них находятся в муниципальной собственности. Сейчас администрация занята решением вопроса о подаче тепла в дом.

«Рыбинская генерация» сейчас никаких движений не предпринимает, занимается этим вопросом город. Решать вопрос будем силами МУП «Теплоэнерго». Сейчас в стадии заключения договора аренды. Дальше нужно будет набрать персонал и заключить договор с единой теплоснабжающей организацией. 8 октября должно быть отопление во всём городе, но на этот дом мы этот срок не называем», — пояснили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Ещё в администрации уточнили: несмотря на то, что жильцы сейчас отказались от установки электрического или индивидуального газового отопления — на следующий сезон всё равно придётся вернуться к этому вопросу.

«За сезон, жителям, скорее всего, придётся решить как отапливать. Сейчас жители будут платить за тепло, а запуск и всё прочее город возьмёт на себя», — уточнили в администрации.

Для того, чтобы люди не мёрзли в свои квартирах городские власти предложили им квартиры в маневренном фонде или помощь в съёме жилья, однако все отказались и продолжают проживать в доме, где отопление пока отсутствует.