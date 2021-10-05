Москва, , 15:40 — REGNUM Резкий рост цен на недвижимость в России в 2020 году был связан с падением курса рубля. Об этом 5 октября заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

По словам эксперта, в России сохраняется высокий дефицит жилья. При этом ипотека служит хорошим инструментом для решения этой социальной проблемы.

«К рискам, которые возникли, можно отнести, что на фоне падения доходов населения мы увидели глобальный рост цен на рынке жилья. На первичном рынке цены выросли за годна 35%, на вторичном на 25% в Москве. В регионах эти показатели ниже. Связано это было в основном с обесцениванием российской валют. Люди просто начали спасать свои деньги от инфляции, покупая недвижимость», — сказал Апрелев.

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