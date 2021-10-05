София, 5 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС) приступили к масштабной проверке в главных офисах крупнейших болгарских производителей и трейдеров электроэнергии. Об этом сообщил софийский телеканал «Нова».

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Детали операции держатся в строжайшей тайне. По некоторым данным, правоохранители ищут доказательства незаконного повышения тарифов на электричество отдельными представителями соответствующих услуг. Из сейфов десятков отделений изъяты бухгалтерские и другие отчётные документы.

Напомним, в Болгарии были отмечены рекордные для ЕС темпы повышения цен на энергоносители. Абсолютное большинство жителей страны заявляют о своей неспособности оплачивать услуги ЖКХ.