Москва, , 15:39 — REGNUM «Пузырь» на рынке ипотечного кредитования в России возможен при определенных обстоятельствах. Об этом 5 октября заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека

Эксперт отметил, что угроза «пузыря» на рынке ипотеки возможно только в случае, когда покупка жилья в кредит превратиться из решения социальных потребностей в способ массового заработка.

«Кризис 2009 года на рынке ипотечного кредитования в США был связан с кризисом перепроизводства и люди вместо того, чтобы решать свои социальные задачи начали инвестировать в рынок жилья. Тогда рынок ипотеки превратился, по сути, в рынок ценных бумаг. Если мы такого не допустим и ипотека будет решать социальные проблемы граждан, то никакого пузыря не возникнет», — сказал Апрелев.

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