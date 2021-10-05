Сыктывкар, 5 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми было выявлено 255 носителей коронавируса, 78 человек выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших выявлен в Сыктывкаре — 77 случаев, Ухте — 50 и Воркуте — 15. Под медицинским наблюдением находятся 9292 человека.

По данным оперштаба, за сутки в республике скончался один ковид-пациент, всего с начала пандемии — 1806.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в России коронавирус был выявлен у 25 110 человек, 895 скончались.