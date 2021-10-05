Москва, 5 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Глобальный сбой сервисов ряда компаний, принадлежащих Facebook, включая саму социальную сеть, мессенджер WhatsApp и платформу Instagram, по словам инженеров компании, был связан со сбоем в алгоритмах DNS, то есть службы доменных имён, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Интернет-мессенджеры

«В интернете у каждого сервиса есть адреса (IP-адреса), похожие на наши почтовые индексы. Но так же, как почтовые индексы удобны для компьютеров, но неудобны для человека, неудобны и IP-адреса. Поэтому к началу второго десятка жизни интернета, в 1985 году изобрели доменные имена и справочную службу DNS, которая в ответ на запрос «Facebook.com» или «Instagram.com» выдаст нужные IP-адреса.

С тех пор пользователям уже не требуется их помнить. Как и многое другое в интернете, эта справочная служба использует распределённые таблицы, которые хранятся на большом числе серверов.

Эти таблицы обновляются не мгновенно, а постепенно. Поэтому существуют моменты, когда таблицы не синхронизованы и могут выдавать неактуальные IP-адреса. Интернет не был спроектирован для мгновенной работы. Эта сеть стала столь популярной в эпоху, когда она не была настолько жизненно необходимой, как сегодня, и пользователи мирились с тем, что какой-нибудь сайт или сервис «висел».

Кроме того, изначально предполагалось, что интернет будет децентрализован, и в нём не будет каких-то доминирующих сервисов, которые нужны нам несколько раз в день. Когда для интернета изобрели удобный интерфейс в виде WWW, то тоже не ожидали, что в итоге пользователи поселятся на пяти или десяти излюбленных порталах или сайтах и будут проводить там часы.

Поэтому обеспечение бесперебойной работы таких сервисов — это их собственная проблема, и как показывает опыт, даже Facebook с его триллионной капитализацией обеспечивает безотказность работы не лучше уровня «трёх девяток».

Три девятки означают, что в 999 из 1000 моментов времени сервис доступен. Но если сервисы Facebook провисели шесть часов, то это означает, что в течение года 0,4% они были недоступны. По сегодняшним меркам, это считается довольно посредственным обеспечением бесперебойной работы.

Тем не менее, на акциях компании сам по себе этот факт почти не отразился бы. Да, какое-то количество пользователей перебежало в Telegram, и всё же у Telegram только полмиллиарда пользователей, а у проектов Facebook — в семь раз больше.

Злополучные шесть часов не станут поводом отказаться от Instagram или WhatsApp для тех, кто к ним привык, не говоря уже о тех, кто привык отправлять детям домашние задания через мессенджер. В денежном выражении потери Facebook составляли бы те же самые 0,4%, что на фоне роста выручки компании в 22% в год малозаметно.

Другое дело — предстоящие слушания в сенате показаний Фрэнсис Хоген, бывшей сотрудницы, которая решила дать показания против компании. Хоген, которая является дейта-саентистом и обладает к тому же степенью мастера делового администрирования, два года возлагала большие надежды на Facebook, куда её наняли для работы в отдел, который должен был заниматься контролем социальной ответственности, включая борьбу с фальшивыми новостями, разжиганием ненависти и тому подобным.

Однако после завершения выборного сезона, когда политики немного забыли про Facebook, отдел прикрыли, а сотрудников рассредоточили по другим департаментам. Хоген обнаружила то, о чём все, в общем, и так знали — для Цукерберга приоритетны были рост аудитории, трафик, выручка и прибыль.

Конечно, отправляясь «на ковёр» в сенат или конгресс, он надевал галстук и терпеливо объяснял, что компания делает всё возможное на благо общества, но, возвращаясь и снимая галстук, требовал делать деньги. Разочарованная Хоген перед увольнением скопировала большой объём внутренней документации, передала её в прессу, в американскую комиссию по ценным бумагам, а теперь и в сенат.

Теперь она требует установить над Facebook более жёсткий контроль со стороны государства — а государство только этого и ждало. Раньше у государства не было доказательств того, что Цукерберг водит его за нос, а теперь есть.

Инвесторы, конечно, испытали приступ глубокого разочарования, и акции Facebook подешевели на 5%. Цукерберг, реагировавший на критику государства и общества по принципу «а Васька слушает, да ест», увеличивал выручку на 22% в год и довёл её до $104 млрд, а прибыль — до $39 млрд.

Многие ли компании способны похвастаться такой маржинальностью? А теперь деньги, которые пошли бы на развитие компании или на выплату дивидендов, могут пойти на зарплату гигантского штата специалистов, которые будут бороться с неподобающим контентом, и ораве проверяющих.

Да ещё, возможно, и штрафы придётся заплатить. И это — в период, когда идут склоки по поводу повышения потолка госдолга, рынки падают, а на бигтех санкции не налагает только ленивый. Впрочем, пиарщики Цукерберга уже заявили, что Хоген односторонне толкует прочитанную информацию, а акции Facebook после вчерашнего обвала прибавили в цене 1,7%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и ряд других приложений, которыми владеет компания, 4 октября 2021 года вечером стали недоступны для пользователей по всему миру почти на семь часов.

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