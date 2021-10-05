Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей с 30-летием республики
Майкоп, 5 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с 30-летием со дня образования Республики Адыгея, сообщает ИА REGNUM.
В своем поздравлении глава региона отметил, что обретение Адыгеей государственности в составе России стало точкой отсчета значимых преобразований, судьбоносным событием, предопределившим дальнейшее развитие н шей малой родины.
Он также отметил, что в рамках проводимой масштабной работы регион добивается «существенных успехов в развитии дорожной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов, последовательно работаем над повышением качества и доступности медицинских и образовательных услуг, большое внимание уделяет вопросам сохранения и популяризации самобытной культуры народов, проживающих на территории региона».