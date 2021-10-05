Майкоп, 5 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с 30-летием со дня образования Республики Адыгея, сообщает ИА REGNUM.

Администрация Республики Адыгея

В своем поздравлении глава региона отметил, что обретение Адыгеей государственности в составе России стало точкой отсчета значимых преобразований, судьбоносным событием, предопределившим дальнейшее развитие н шей малой родины.

«Сегодня Адыгея, благодаря поддержке президента и правительства России, благодаря единству и сплоченности жителей республики, их трудолюбию и стремлению сделать жизнь лучше устойчиво развивается и добивается положительных результатов в экономике и совершенствовании социальной сферы», — подчеркнул Кумпилов.

Он также отметил, что в рамках проводимой масштабной работы регион добивается «существенных успехов в развитии дорожной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов, последовательно работаем над повышением качества и доступности медицинских и образовательных услуг, большое внимание уделяет вопросам сохранения и популяризации самобытной культуры народов, проживающих на территории региона».

«Убежден, что любовь к своей земле и нацеленность на созидание, уважительное отношение к своей истории и национальным традициям, вековые обычаи добрососедства неизменно будут служить прочной основой гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия в обществе, способствовать достижению всех поставленных целей о обеспечению гармоничного и устойчивого развития Республики Адыгея и процветания нашего Отечества — Российской Федерации», — говорится в поздравлении.