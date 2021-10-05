Самара, 5 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Первый этап ремонта Московского шоссе завершили в Самаре. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоссе

Сообщается, что в городе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» была отремонтирована проезжая часть Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. На участке протяженностью 7,458 км был заменен верхний слой покрытия дорожной одежды. При этом площадь укладки составила свыше 233 тысяч кв. метров.

Отмечается, что кроме этого, здесь была обустроена переходно-скоростная полоса с поворотом «направо» на проспект Масленникова, расширено разворотное кольцо на улице Революционной и обустроен дополнительный выезд с дублера Московского шоссе перед улицей Жигулевской.

Сообщается, что 5 октября начался следующий этап ремонта, в ходе которого планируется обустроить дополнительные полосы с поворотом направо с улицы Луначарского на Московское шоссе в сторону ул. Мичурина. Помимо этого, рабочие планируют построить новые и отремонтировать существующие тротуары. Будут установлены автопавильоны и шумозащитные экраны, выполнено озеленение скверов и смонтированы системы автоматического полива.