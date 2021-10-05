Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Бен Аффлек заявил, что ему очень понравилось играть Бэтмена на съёмочной площадке будущего кинокомикса «Флэш». Об этом 5 октября сообщает портал GamesRadar.

Цитата из к/ф «Лига справедливости» реж Зак Снайдер. 2017. США, Канада, Великобритания Бен Аффлек в роли Бэтмена

«Это было очень весело, я прекрасно провел время», — сказал Аффлек в очередном интервью журналистам, отметив, что для него это был «действительно хороший способ» вернуться к роли Бэтмена. Актёр дал понять, что съёмки в кинокомиксе «Лига справедливости» дались ему нелегко.

Ранее Джордж Клуни объяснил, почему его версия Бэтмена не появится во «Флэше». Актёр сказал, что продюсеры фильма не выходили на него с соответствующим предложением и отметил, что они вряд ли сделали бы это, поскольку фильм с его участием получился провальным.