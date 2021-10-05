На неделе спорта в Индонезии выявили 19 случаев заражения коронавирусом
Джакарта, 5 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом на неделе спорта в Папуа, сообщает CNN Indonesia.
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В общей сложности 19 спортсменов и официальных лиц дали положительный результат на COVID-19.
Ранее представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что Индонезия открыта для всех альтернативных методов лечения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии по состоянию на 5 октября зафиксировали 29 823 активных случая COVID-19.
Подробнее в материале:В Индонезии выявили 29 тысяч активных случаев COVID-19