Пермь, 5 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Некоммерческая организация «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области» обратилась к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой об отмене системы QR-кодов для посетителей финнес-клубов, сообщает РБК.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Авторы обращения акцентируют внимание на том, что QR-коды сложно проверять, более того, сотрудники спортивных учреждений не имеют на то контрольно-надзорных полномочий. Союз операторов фитнес-индустрии опасается, что введённые ограничения могут стать причиной банкротства многих фитнес-клубов.

Напомним, с 4 октября на территории Пермского края при посещении учреждений культуры, спорта, туристических мероприятий действуют QR-кодов, свидетельствующие о вакцинации или перенесенной болезни в течение полугода.