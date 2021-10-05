Минск, 5 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, который ввез в страну 3 кг психотропных веществ. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Милиция Белоруссии

«Россиянин ввез в Беларусь 3 кг мефедрона и был задержан во время фасовки психотропа», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД заявили, что в конце сентября сотрудники милиции пресекли «крупный канал поставки пара-метилэфедрона из соседней страны».

«Оптовиком оказался 24-летний гражданин России, которого задержали в съемной квартире в Минске. Оперативники изъяли 500 граммов наркотика и упаковочный материал», — уточнили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его заинтересовали результаты деятельности белорусских таможенников правоохранительной деятельности и особенно в их борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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