Москва, 5 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад после того как бывшего старшего следователя по особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Николая Воробьева оправдали по делу о хищении свыше 11 кг наркотиков из камеры вещественных доказательств. Об этом 5 октября проинформировали в пресс-службе СК РФ. Также начата служебная проверка.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшего следователя обвиняли в том, что он, зная о хранящихся в камере хранения вещественных доказательств 20 пакетах с растительным наркотиком, воспользовался своим служебным положением и изъял ценный вещдок, изъятый в аэропорту «Пулково», а на его место сдал поддельную смесь.

После того как Воробьев был оправдан Санкт-Петербургским городским судом за «непричастностью с правом на реабилитацию» и выпущен из зала суда, глава СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуМарине Парастаевой доложить о представленных в суд доказательствах.

«Председатель СК России затребовал от руководства подразделения подробный доклад о ходе расследования указанного уголовного дела, собранных доказательствах и причинах длительности сроков следствия. Одновременно с этим глава ведомства поручил провести служебную проверку в подразделении, где осуществлялось расследование хищения наркотических средств и мошенничества», — уточнили в ведомстве.