Москва, 5 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. На российском авторынке зафиксировано повышение цен на машины китайских брендов, включая Haval, Geely и Chery. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Отмечается, что рост цен был зафиксирован у 13 из 37 моделей китайских марок, представленных в России. Таким образом, прибавку к стоимости получил каждый третий китайский автомобиль на российском авторынке.

Цены на данные машины выросли на 10 — 60 тыс. рублей. Самое большое подорожание наблюдалось у модели FAW X80 — на 109 тыс. рублей.

Начальная версия FAW X40 2021 года выпуска стала дороже на 92 тыс. рублей, а топовая комплектация — на 43 тыс. рублей.

Также выросла цена Chery Tiggo 4 на 10 тысяч рублей. Компания Geely подняла на столько же стоимость Atlas и Coolray, а модель Tugella подорожала на 50 тысяч рублей. Модели Haval F7, F7x и Jolion стали стоить дороже на 20 тысяч рублей, а H9 — на 60 тысяч.

Напомним, в сентябре в России подорожали машины 21 компании, а с 1 октября стали стоить дороже автомобили девяти брендов.

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