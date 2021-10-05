Москва, 5 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) не будет проводить тендер на реализацию прав на трансляцию матчей. Об этом 5 октября журналистам заявил и. о. президента лиги Ашот Хачатурянц.

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

«Тендера не будет. Конкурс как таковой не был объявлен. Решение о проведении было объявлено, но условия конкурса не были определены», — сказал Хачатурянц.

Он добавил, что основным вещателем РПЛ останется «Матч ТВ». Телеканал согласовал основные условия соглашения с РПЛ, значительно улучшив предложение до конкурса.

Напомним, 10 сентября РПЛ объявила о намерении провести конкурс на реализацию медиаправ. Тендер должен был состояться до 11 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября и. о. президента РПЛ был назначен Хачатурянц вместо ушедшего в отставку Сергея Прядкина.