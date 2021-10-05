Рязань, 5 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Молодого человека, который занимался культивированием наркосодержащих растений, нашли полицейские в Пронском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального УМВД.

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Подозреваемый культивировал коноплю в жилом доме. Свою плантацию он снабдил системой полива, установил освещение и вентиляцию. В ходе обыска изъято около 1,5 кг готового наркотика, свыше пяти килограммов частей наркосодержащих растений и 110 кустов конопли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.