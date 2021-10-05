Станислав Тарасов, 5 октября 2021, 16:33 — REGNUM

Король Иордании Абдалла II
Король Иордании Абдалла II
Kingabdullah.jo

Король Иордании Абдалла II позвонил президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Al Jazzera, это первое общение между двумя главами государств за прошедшие 10 лет с момента начала «арабской весны. Правда, по данным Reuters, это Асад позвонил королю, а не наоборот. Сейчас не этом суть. Пресс-служба Аммана и Дамаска в сообщении об общении лидеров двух стран отметили, что они прошли «в свете развития братских отношений между двумя странами, поиска путей для расширения сотрудничества». Но в последние годы отношения между Сирией и Иорданией вряд ли можно было называть «братскими»: страны находились на противоположных сторонах в гражданской войне в Сирии: Амман поддерживал так называемых сирийских повстанцев, добивавшихся отстранения Асада от власти.

В целом же телефонный разговор между лидерами Сирии и Иордании можно было бы отнести к разряду важных, но ординарных событий. Тем более что в последнее время стало появляться много сообщений о желании Лиги арабских государств вернуть Сирию в свои ряды (в ноябре 2011 года было приостановлено участие страны в этой организации), а Саудовская Аравия дает понять, что готова «ближайшее время восстановить дипломатические отношения с Сирией». При этом саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд подавался арабскими СМИ как один из главных, если не главный, «инициатор сближения с Дамаском». Так, в начале мая 2020 года глава разведки Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумейдан побывал в Сирии с неофициальным визитом, где он, по сообщениям ряда источников, встречался с Асадом. После этого Дамаск направил в Эр-Рияд свою первую за 10 лет официальную делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.

Мухаммед бин Салман Аль Сауд
Мухаммед бин Салман Аль Сауд
Kremlin.ru

Комментируя эта ситуацию, Al Jazeera заявляла, что «арабская весна» уходит в историю», но главных событий на этом направлении «следует ждать в течение года, когда в регионе сложится новая геополитическая обстановка». При этом ОАЭ и Бахрейн официально восстановили отношения с Сирией еще в конце 2018 года, а Оман назначил посла в Дамаске в 2020 году. Еще в июле месяце Абдалла II в интервью СNN заявил, что «Асад останется у власти», а затем на протяжении нескольких месяцев говорил о необходимости того, чтобы «Вашингтон вступил в контакт с Сирией и Россией». В августе король посетил с визитом Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась, конечно, ситуация в Сирии и вокруг нее, а также события на Ближнем Востоке. Помимо этого, Абдалла II совершил визит в Вашингтон, в ходе которого, как писали американские СМИ, «призвал президента США Джо Байдена ослабить санкции «Цезаря». Он также заявил, что Асад «имеет легитимность, и режим должен остаться».

По его словам, «мы должны быть зрелыми в своем мышлении: мы хотим смены режима или изменения его поведения?» Так фактом стало то, что на острие сложного процесса в регионе стала выходить Иордания, союзник США. Амман в полном объеме возобновил работу пограничного перехода с Сирией, контрольно-пропускной пункт «Насиб — Джабер» на шоссе Дамаск — Амман. Было объявлено о возобновлении авиарейсов между сирийской и иорданской столицами. Иорданские власти провели встречу с высокопоставленной сирийской делегацией, на которой обсуждались механизмы взаимодействия в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и транспорта. Это произошло впервые с начала сирийского кризиса. Многие эксперты объясняют активизацию Аммана на сирийском направлении и его желание стать посредником между арабским миром и Дамаском сложным экономическим положением, в котором находится Иордания.

Для выхода из этой ситуации король Абдалла II пытается решить вопроса о транзите газа из Египта через территорию Сирии в Ливан, открыть сирийский рынок и начать возвращение сирийских беженцев. В то же время на Ближнем Востоке начинается выстраиваться новый дипломатический тренд, когда всё стало приходить в необычное движение. Проблемы нормализации отношений с Сирией стали волновать и Турцию, находившуюся в состоянии активной борьбы с «режимом» Асада. Она добивается более тесной координации с Россией в Сирии, где надеется что-то сделать в сотрудничестве с Москвой и, возможно, с Тегераном. Турецкие СМИ сообщают о наличии у Анкары какого-то плана, но сейчас она взвешивает, как и что делать дальше. Недавние переговоры между Иерусалимом и Москвой также касались взаимодействия в отношении Дамаска.

Башар Асад
Башар Асад
Kremlin.ru

На наш взгляд, всё это связано с тем, что лидеры стран региона то ли почувствовали, то ли знают, что США после Афганистана готовятся до конца нынешнего года покинуть Ирак, а потом и Сирию. В этой связи арабские СМИ полны сообщений о секретных переговорах глав спецслужб некоторых стран региона. Сообщается, что недавно в аэропорту Багдада состоялась тайная встреча глав спецслужб Ирана и Саудовской Аравии. Известный французский эксперт Тьерри Мейсан связывает эти процессы с результатами женевских договоренностей президента России Путина с президентом США Джо Байденом, которые он называет «Ялтой-2», и предрекает Ближнему Востоку «кардинальные перемены». По его словам, Байден «решил бороться с терроризмом на расстоянии», и на этом фоне «Асад постепенно возвращает себе легитимность». Что касается Иордании, то она использует складывающуюся новую ситуацию своих национальных интересах, почувствовал «атмосферу возможностей», которой ранее не было.

Не случайно и то, что в Женеве при поддержке ООН проводится серия переговоров, нацеленных на разработку проекта новой конституции Сирии, а глава МИД России Сергей Лавров посетил недавно Саудовскую Аравию и ОАЭ и призвал их инвестировать в восстановление Сирии. Оживился и политический процесс в российско-американских консультациях в Женеве. Так что изоляция Дамаска подходит к концу и арабский мир пытается найти свой способ завершить войну и самым вернуть Сирию в «арабское лоно», хотя мотивация каждой из арабских стран отличается, а предпринятые ими инициативы лучше рассматривать как «предварительные» шаги в преддверии грядущего политического урегулирования, а не как решительные шаги к нормализации отношений с Асадом. Это сложная задача, но решение ее началось. Перемены на Ближнем Востоке начинают ощущаться во всём регионе.

Теперь американские эксперты задаются вопросом: сможет ли Москва, которая не бросала прямой вызов американскому присутствию в регионе, или кто-то другой заполнить «пустоту», если Вашингтон уйдет из региона? И другой логичный вопрос: желает ли Россия или кто-то иной такого?