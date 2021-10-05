5 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 16:33 — REGNUM



Король Иордании Абдалла II Kingabdullah.jo

Король Иордании Абдалла II позвонил президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Al Jazzera, это первое общение между двумя главами государств за прошедшие 10 лет с момента начала «арабской весны. Правда, по данным Reuters, это Асад позвонил королю, а не наоборот. Сейчас не этом суть. Пресс-служба Аммана и Дамаска в сообщении об общении лидеров двух стран отметили, что они прошли «в свете развития братских отношений между двумя странами, поиска путей для расширения сотрудничества». Но в последние годы отношения между Сирией и Иорданией вряд ли можно было называть «братскими»: страны находились на противоположных сторонах в гражданской войне в Сирии: Амман поддерживал так называемых сирийских повстанцев, добивавшихся отстранения Асада от власти.

В целом же телефонный разговор между лидерами Сирии и Иордании можно было бы отнести к разряду важных, но ординарных событий. Тем более что в последнее время стало появляться много сообщений о желании Лиги арабских государств вернуть Сирию в свои ряды (в ноябре 2011 года было приостановлено участие страны в этой организации), а Саудовская Аравия дает понять, что готова «ближайшее время восстановить дипломатические отношения с Сирией». При этом саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд подавался арабскими СМИ как один из главных, если не главный, «инициатор сближения с Дамаском». Так, в начале мая 2020 года глава разведки Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумейдан побывал в Сирии с неофициальным визитом, где он, по сообщениям ряда источников, встречался с Асадом. После этого Дамаск направил в Эр-Рияд свою первую за 10 лет официальную делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.

Мухаммед бин Салман Аль Сауд Kremlin.ru

Комментируя эта ситуацию, Al Jazeera заявляла, что «арабская весна» уходит в историю», но главных событий на этом направлении «следует ждать в течение года, когда в регионе сложится новая геополитическая обстановка». При этом ОАЭ и Бахрейн официально восстановили отношения с Сирией еще в конце 2018 года, а Оман назначил посла в Дамаске в 2020 году. Еще в июле месяце Абдалла II в интервью СNN заявил, что «Асад останется у власти», а затем на протяжении нескольких месяцев говорил о необходимости того, чтобы «Вашингтон вступил в контакт с Сирией и Россией». В августе король посетил с визитом Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась, конечно, ситуация в Сирии и вокруг нее, а также события на Ближнем Востоке. Помимо этого, Абдалла II совершил визит в Вашингтон, в ходе которого, как писали американские СМИ, «призвал президента США Джо Байдена ослабить санкции «Цезаря». Он также заявил, что Асад «имеет легитимность, и режим должен остаться».

По его словам, «мы должны быть зрелыми в своем мышлении: мы хотим смены режима или изменения его поведения?» Так фактом стало то, что на острие сложного процесса в регионе стала выходить Иордания, союзник США. Амман в полном объеме возобновил работу пограничного перехода с Сирией, контрольно-пропускной пункт «Насиб — Джабер» на шоссе Дамаск — Амман. Было объявлено о возобновлении авиарейсов между сирийской и иорданской столицами. Иорданские власти провели встречу с высокопоставленной сирийской делегацией, на которой обсуждались механизмы взаимодействия в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и транспорта. Это произошло впервые с начала сирийского кризиса. Многие эксперты объясняют активизацию Аммана на сирийском направлении и его желание стать посредником между арабским миром и Дамаском сложным экономическим положением, в котором находится Иордания.

Для выхода из этой ситуации король Абдалла II пытается решить вопроса о транзите газа из Египта через территорию Сирии в Ливан, открыть сирийский рынок и начать возвращение сирийских беженцев. В то же время на Ближнем Востоке начинается выстраиваться новый дипломатический тренд, когда всё стало приходить в необычное движение. Проблемы нормализации отношений с Сирией стали волновать и Турцию, находившуюся в состоянии активной борьбы с «режимом» Асада. Она добивается более тесной координации с Россией в Сирии, где надеется что-то сделать в сотрудничестве с Москвой и, возможно, с Тегераном. Турецкие СМИ сообщают о наличии у Анкары какого-то плана, но сейчас она взвешивает, как и что делать дальше. Недавние переговоры между Иерусалимом и Москвой также касались взаимодействия в отношении Дамаска.

Башар Асад Kremlin.ru

На наш взгляд, всё это связано с тем, что лидеры стран региона то ли почувствовали, то ли знают, что США после Афганистана готовятся до конца нынешнего года покинуть Ирак, а потом и Сирию. В этой связи арабские СМИ полны сообщений о секретных переговорах глав спецслужб некоторых стран региона. Сообщается, что недавно в аэропорту Багдада состоялась тайная встреча глав спецслужб Ирана и Саудовской Аравии. Известный французский эксперт Тьерри Мейсан связывает эти процессы с результатами женевских договоренностей президента России Путина с президентом США Джо Байденом, которые он называет «Ялтой-2», и предрекает Ближнему Востоку «кардинальные перемены». По его словам, Байден «решил бороться с терроризмом на расстоянии», и на этом фоне «Асад постепенно возвращает себе легитимность». Что касается Иордании, то она использует складывающуюся новую ситуацию своих национальных интересах, почувствовал «атмосферу возможностей», которой ранее не было.

Не случайно и то, что в Женеве при поддержке ООН проводится серия переговоров, нацеленных на разработку проекта новой конституции Сирии, а глава МИД России Сергей Лавров посетил недавно Саудовскую Аравию и ОАЭ и призвал их инвестировать в восстановление Сирии. Оживился и политический процесс в российско-американских консультациях в Женеве. Так что изоляция Дамаска подходит к концу и арабский мир пытается найти свой способ завершить войну и самым вернуть Сирию в «арабское лоно», хотя мотивация каждой из арабских стран отличается, а предпринятые ими инициативы лучше рассматривать как «предварительные» шаги в преддверии грядущего политического урегулирования, а не как решительные шаги к нормализации отношений с Асадом. Это сложная задача, но решение ее началось. Перемены на Ближнем Востоке начинают ощущаться во всём регионе.

Теперь американские эксперты задаются вопросом: сможет ли Москва, которая не бросала прямой вызов американскому присутствию в регионе, или кто-то другой заполнить «пустоту», если Вашингтон уйдет из региона? И другой логичный вопрос: желает ли Россия или кто-то иной такого?