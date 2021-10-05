Москва, 5 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. То, что закачку газа начали не дожидаясь завершения процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» — хороший сигнал для перспектив газопровода, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Видимо, в Газпроме и компании-операторе газопровода полагают, что вопрос с разрешением на запуск будет решен уже в ближайшее время, иначе не стали бы изымать из оборота столь серьезные объёмы газа на неопределенный срок.

Кроме того, даже в неработающем состоянии заполненный газопровод «Северный поток — 2» снимает отчасти страхи о том, что зимой Европа замерзнет, фактически выполняя функцию импровизированного хранилища.

Если ситуация станет совсем непереносимой, закачанный газ может быть поставлен довольно быстро», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация немецкой газеты Die Welt материала о закачке газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2» вызвала активный отклик жителей Германии.

Читайте также: Жителей Германии обрадовала закачка газа в первую нитку Nord Stream 2