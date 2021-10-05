Москва, 5 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Государственные органы власти напрасно пытаются сдерживать рост рынка ипотечного кредитования. Об этом 5 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

AlexanderStein Ипотека

«Самое интересное, что наши регулирующие органы все время стараются сдержать этот рынок вместо того, чтобы способствовать снижению процентной ставки», — сказал эксперт.

По его словам, на данный момент средневзвешенная ипотечная ставка в России составляет 7,78%. Это слишком большой показатель и государству необходимо работать в сторону его снижения.

«Нужны проценты, как на Западе — это 1−2%, 3% уже высокий процент, потому что ипотека длительная, она не должна сильно повышать кредитную нагрузку у граждан», — сказал Тосунян.