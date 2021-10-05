Баку, 5 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Баку закрыли офис представителя Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейед Али Хаменеи. Об этом 5 октября сообщил журналистам глава пресс-службы МВД Азербайджвана Эхсан Захидов.

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«Сегодня днём с участием сотрудников полиции и других специалистов был проведен осмотр мечети Гусейнийя, где также расположен офис. В результате деятельность места поклонения была приостановлена», — сказал представитель МВД.

Он сообщил, что деятельность офиса была прекращена из-за того, что в последнее время с некоторых районах столицы сложилась сложная эпидситуация. При этом в начале октября Азербайджане сняли ряд карантинных ограничений в связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее председатель партии «Великое созидание», депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа заявил, что в стране якобы действует «иранская шпионская сеть». По его мнению, она работает, прикрываясь религиозной деятельностью.