Кострома, 5 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. На территории Костромского ипподрома построят крытый манеж, благодаря которому спортсмены смогут не прерывать занятий в неблагоприятную погоду. Об этом сообщает администрация региона.

Http://school-horse.kst.sportsng.ru Костромской ипподром

Средства на строительство объекта — 22 млн рублей выделены из бюджета региона в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области». Как пояснил директор учреждения Анатолий Шмелев, объект имеет принципиальное значение для подготовки детей и взрослых. Из-за рисков падений на скользком грунте занятия в спортивной школе прерываются на 2 месяца в год.

«Проблема отсутствия крытого манежа на костромском ипподроме стоит с момента его основания. Программа подготовки спортсменов рассчитана на 10 лет непрерывных занятий. Сейчас получается, что из этого процесса у нас выпадает по месяцу осенью и весной каждого года, потому что грунт подмерзает, скользко, человек и лошадь могут упасть. Это топтание на месте сильно сдерживает нас в спортивных результатах. Наши наиболее обеспеченные соперники в Ярославле и Иваново тренируются под крытыми манежами круглый год, и это помогает им достигать более высоких результатов»

Спортивная школа с ипподромом в Костроме была образована в июне 1945 года. В 2010 году учреждение перешло с федерального на региональный баланс. Сейчас на его базе готовят спортсменов по трём дисциплинам: конкур, выездка и троеборье. В школе занимаются 150 детей и взрослых и содержатся около 100 лошадей. Построить крытый манеж на ипподроме надеются в первой половине 2022 года, проект объекта учреждение подготовило в 2018 году.