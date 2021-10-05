Лондон, 5 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На место возгорания на станции лондонского метро «Вестминстер», находящейся в центре города, выехали шесть машин пожарной службы. Об этом 5 октября сообщается на странице пожарной службы Лондона в соцсети Twitter.

Virginie Moerenhout Пожар

«Шесть пожарных машин и около 40 сотрудников пожарной службы находятся на месте пожара на станции «Вестминстер» на улице Бридж-cтрит в (округе) Вестминстер», — говорится в сообщении.

Также указывается, что более подробная информация о произошедшем будет сообщена дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юге Москвы в результате пожара погибли женщина 1980 года рождения и её дочь.