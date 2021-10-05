В Татарии в запертой бане погибли два человека
Зеленодольск, Татарстан, 5 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В городе Зеленодольске в ночь на 5 октября во время тушения пожара в бане обнаружили тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), сообщает СУ СКР по РТ.
При осмотре места происшествия установили, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом. Ведется поиск подозреваемых.
ИА REGNUM напоминает, 28 августа в Казани по улице Песочной в одном из частных домов обнаружили погибшими 65-летнюю женщину и ее 41-летнего сына.
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