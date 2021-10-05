Зеленодольск, Татарстан, 5 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В городе Зеленодольске в ночь на 5 октября во время тушения пожара в бане обнаружили тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), сообщает СУ СКР по РТ.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

При осмотре места происшествия установили, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом. Ведется поиск подозреваемых.

ИА REGNUM напоминает, 28 августа в Казани по улице Песочной в одном из частных домов обнаружили погибшими 65-летнюю женщину и ее 41-летнего сына.

Читайте также: В Татарии при пожаре погибли два человека

Читайте также: В одном из подразделений СК по Татарии украли более 14,6 млн рублей