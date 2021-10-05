Вашингтон, 5 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Шон Лейден сказал, что решение выпустить игры PlayStation на платформе ПК далось компании легко. Об этом 5 октября сообщает портал GamesRadar.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

«В этой сделке нет убытков», — сказал Лейден, выступая в подкасте What's Up PlayStation. Он сообщил, что в октябре 2019 года, перед уходом из Sony, он был членом группы, которая рассматривала возможность релиза PS-игр на ПК.

Экс-глава SIE пояснил, что компания тогда разрабатывала новую стратегию, в рамках которой она хотела привлечь геймеров, решивших игнорировать платформу PlayStation. При этом Лейден отметил, что Sony вряд ли когда-нибудь начнёт выпускать эксклюзивы своих консолей на ПК в день релиза.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Capcom намерена сделать ПК своей основной платформой. Об этом сказал президент компанииХарухиро Цудзимото на онлайн-выставке Tokio Game Show.