Москва, 5 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Нынешнее противостояние между США и КНР носит совсем иной характер, нежели понятие «холодная война», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Во-первых, ни о каком военном паритете, который бы делал невозможным успешные наступательные действия США против Китая невозможными, пока нет речи.

Военная мощь, и в частности, перевес в стратегических вооружениях, пока у США значительно больше и война, скорее всего, не угрожала бы непосредственно территории США, хотя и не была бы лёгкой прогулкой.

Другое дело, что такая война стала бы слишком сильным ударом по мировой экономике, и при этом бенефициаром перераспределения рынков стали бы не США, а, видимо, страны, которые готовы занять нишу Китая как мировой мастерской Индия, Индонезия, Бразилия, ЮАР, возможно, Пакистан.

Во-вторых, противостояние лишено идеологической компоненты — Китай, несмотря на провозглашаемую коммунистическую идеологию, не собирается разрушать капиталистическую систему, более того, активно в нее интегрируется.

Не собирается он и распространять свою политическую модель на другие страны, а если и претендует на влияние в ряде регионов, например, в Африке, то исключительно экономическое, существенно интересы США в них не затрагивая.

И с этим связано ещё одно значительное отличие от ситуации противостояния Москвы и Вашингтона после Второй Мировой войны — экономики США и КНР очень сильно интегрированы — как на уровне взаимной торговли, так и финансово.

В Китай инвестированы значительные американские капиталы, Пекин является крупнейшим держателем американских облигаций.

Так что конфликт является совершенно иным по своей сути и прогнозировать его дальнейшее развитие довольно сложно. Китай не получится душить санкциями — слишком значим он сейчас в мировой экономике и слишком много альтернативных поставщиков, способных занять место США и Европы на китайском рынке, в то время как для самих американских и европейских компаний исключение Китая из производственных цепочек чревато серьезными потерями.

Китай довольно сложно и пытаться подорвать изнутри идеологически, во всяком случае, пока экономический рост и повышение уровня жизни агитируют китайцев за нынешнюю власть куда лучше любых подметных писем и разоблачительных книг обиженных режимом графоманов. Тем более, что все недовольные могут свободно выехать и попытать счастья в другом месте.

Ну и, главное, «для танго нужны двое». А китайцы не станут ввязываться в войну, даже холодную, до того, как подготовят победу. Они не потратят ни юаня на попытки свалить США, а будут спокойно продолжать проталкивать свои интересы.

У них за спиной тысячи лет и, как они считают, не меньше впереди. Им проще дождаться, пока Америка сама захлебнется в своих проблемах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты и обозреватели говорят о том, что Китай и США либо уже находятся в состоянии холодной войны, либо движутся в этом направлении.

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