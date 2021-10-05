Джакарта, , 15:13 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что Индонезия открыта для всех альтернативных методов лечения коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В настоящее время правительство Индонезии обратилось к Merck & Co, производителю лекарств, которые, как утверждается, способны снизить риск смерти пациентов с COVID-19.

«Индонезия открыта для всех альтернативных видов лечения», — заявил Вику Адисасмито.

В Индонезии отметили, что все лекарства от COVID-19 должны пройти клинические испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии по состоянию на 5 октября зафиксировали 29 823 активных случая COVID-19.

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