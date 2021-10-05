Рязань, 5 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Распоряжение о создании Штаба по вопросам гражданского строительства подписал 5 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рязань

Общественный орган будет действовать на постоянной основе. В состав Штаба вошли представители власти, крупных девелоперов, заинтересованных и причастных организаций.

«Членам Штаба предстоит отладить механизм координации деятельности участников строительных процессов и устранить причины, которые мешают строительной отрасли нормально развиваться и обеспечивать комфортные условия жизни для населения Рязанской области. Работа органа позволит сократить время принятия решений», — пояснил губернатор.

Свою работу Штаб начнёт с обсуждения строительства яслей в Рязани и Рязанском районе, футбольного манежа, объектов социальной поддержки населения, а также уделит внимание восстановлению «Торгового городка».