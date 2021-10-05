Мурманск, 5 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту терпящего бедствие судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

По данным пресс-службы, на борту находятся пять человек — 4 мужчины и 1 женщина.

«К месту подачи сигнала бедствия для спасательной операции направились подразделения МЧС», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, частное судно подало сигнал бедствия после того, как получило пробоину недалеко от села Кашкаранцы терского района.