Уфа, 5 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по новому мосту через реку Белую намерены запустить в конце октября 2021 года в Уфе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что строительство моста, протяженностью 688 метров, проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что подрядная организация на объекте провела завершающий этап работ по опусканию пролётного строения на опорные части. Сейчас металлическое пролётное строение опирается на все семь опор моста.

В ближайшее время рабочие намерены приступить к устройству асфальтобетонного покрытия по мосту и на подходах к нему.

«Мостовой переход является уникальным, так как длина судового хода между русловыми опорами составляет 150 метров», — говорится в сообщении пресс-службы.